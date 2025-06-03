В Омской области запрещено размещение пасек в обрабатываемых лесах.

С 5 июня в Омской области начнут наземную обработку лесов в Крутинском, Муромцевском и Тюкалинском районах против шелкопряда непарного биологическим препаратом «Дефилигнум, СК» (БА – 2000 ЕА/мг, титр не менее 10*10 КОЕ/мл), в утренние или вечерние часы, при отсутствии осадков и обильных рос.

Эти районы вошли в число территорий, где ожидается особо массовое нашествие непарного шелкопряда в этом сезоне. Прогноз составлен по итогам мониторинга лесов специалистами Центра защиты леса Новосибирской области.

На время проведения обработки лесов от непарного шелкопряда от походов в лес лучше отказаться. Запрещено и размещение пасек в лесах, где будут бороться с шелкопрядом. Информацию о сроках обработки размещают на специальных аншлагах в лесах.