Тем не менее 12,5 гектара на территории региона были обработаны от этого насекомого.

Непарный шелкопряд, так напугавший в этом году омичей, – это вредитель, который объедает только такие лиственные насаждения, как береза и осина, основные лесообразующие породы Омской области. Однако глава лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков считает насекомых безобидными.

– На самом деле это безобидный вредитель, даже при значительном объедании дерева листва восстанавливается. В июне – съели, в августе – новая наросла, – рассказал руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков. – При этом мы принимаем все меры в крупных очагах, в этом году на территории Омской области были обработаны 12,5 га. Среди очагов – Крутинский, Тюкалинский, Муромцевский районы. Эта работа проведена, а наши пробы показали, что она выполнена эффективно – от 85 до 95 %.

При этом руководитель ГУЛХ отмечает, что вспышки зависят от природных факторов, бывают они в регионе с периодичностью в 5-8 лет. Все зависит от того, как перезимовала яйцекладка. В этом году зима была теплая, поэтому зафиксирована вспышка.