Наибольшее скопление насекомых зафиксировано в Муромцевском, Тюкалинском и Крутинском районах.
В нескольких районах Омской области отмечены массовые атаки непарного шелкопряда, являющегося опасным вредителем лесных насаждений.
Наибольшее скопление насекомых выявлено в Муромцевском, Тюкалинском и Крутинском районах, где шелкопряды наносят значительный ущерб деревьям, предпочитая преимущественно дуб, березу, тополь, липу, иву, сливу и яблоню, но повреждая и другие виды деревьев, включая хвойные породы.
– Каждые несколько лет его численность резко возрастает, а потом постепенно идет на спад. Это зависит от погодных условий, – сообщает портал НГС55 со ссылкой на ГУХЛ.
Специалистами Главного управления лесного хозяйства региона разработан комплекс мероприятий по защите зеленых зон от вредных насекомых. Запланировано проведение обработки на 12,5 тысячи гектаров.
Ранее сообщалось, что с 5 июня начнут наземную обработку лесов биологическим препаратом «Дефилигнум, СК».