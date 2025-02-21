Вуз занял 10-ю строчку рейтинга среди учебных заведений Сибирского федерального округа.

Агентство RAEX опубликовало локальный рейтинг российских вузов по федеральным округам. Омский аграрный университет занял 10-ю строчку в общем рейтинге и вошел в топ-10 по СФО.

Это второе место из шести аграрных вузов Сибирского федерального округа, которые вошли в рейтинг. А также третье место среди шести омских вузов.

По показателям раздела «Наука» ОмГАУ стал третьим среди всех вузов федерального округа. Также он получил вторую строчку среди аграрных вузов СФО по показателям разделов «Образование» и «Наука», и третье место – по разделу «Общественная деятельность».

Среди омских вузов ОмГАУ занял первое место по показателям разделов «Наука» и «Общественная деятельность», и третье место – в разделе «Образование».

В целом от Сибирского федерального округа в список вошли 32 образовательные организации из 170 вузов округа. В топ-10 по СВО вошли не только технические и классические университеты. В верхней части рейтинга находятся два аграрных, три педагогических и два медицинских вуза.

Отметим, что локальный рейтинг позволяет определить региональных лидеров и сильные специализированные вузы, которые редко входят в федеральные рейтинги из-за узкого профиля. Поэтому при составлении текущего рейтинга из исследования исключили национальных лидеров – вузы, которые входят в глобальный рейтинг «Три миссии университета» или в список лучших российских вузов RAEX-100. Для анализа использовали объективные данные из независимых источников.