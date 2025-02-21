Омск-Информ
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·Общество

Для бесплатного проезда им нужно будет предъявить лишь пластиковую идентификационную карту.

Правительство Омской области приняло решение о  возможности использования удостоверения ветерана боевых действий для бесплатного проезда в общественном транспорте. Для этого им будет достаточно предъявлять только удостоверение в виде пластиковой идентификационной карты, которое содержит фотографию. Другие документы показывать не нужно.

– Также за участниками боевых действий сохраняется право пользования электронной транспортной картой или «Единой карты», – пояснили в областном Минтруде.

Чтобы записать транспортное приложение на электронное удостоверение ветерана боевых действий и бесплатно ездить в общественном транспорте, нужно обратиться в офис МФЦ.

·Общество

Для бесплатного проезда им нужно будет предъявить лишь пластиковую идентификационную карту.

Правительство Омской области приняло решение о  возможности использования удостоверения ветерана боевых действий для бесплатного проезда в общественном транспорте. Для этого им будет достаточно предъявлять только удостоверение в виде пластиковой идентификационной карты, которое содержит фотографию. Другие документы показывать не нужно.

– Также за участниками боевых действий сохраняется право пользования электронной транспортной картой или «Единой карты», – пояснили в областном Минтруде.

Чтобы записать транспортное приложение на электронное удостоверение ветерана боевых действий и бесплатно ездить в общественном транспорте, нужно обратиться в офис МФЦ.