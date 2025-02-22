В своей авторской колонке ко Дню защитника Отечества известный омский врач Валентина Бокая рассуждает, почему мужчин становится меньше и кто это может остановить.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Родину защищать, конечно, чаще профессия мужская, хотя и женщин на этом поприще немало. Тем не менее так повелось, что в этот день буквально с самого детства принято поздравлять мальчиков, парней, мужчин. Праздник давно приобрел гендерный характер.

Накануне мужского праздника в своей авторской колонке известный в Омске врач с более чем 50-летним стажем работы, профессор, доктор медицинских наук, стоматолог, валеолог, эксперт натуропатии, основатель авторской стоматологической клиники Валентина Бокая разбирается в причинах высокой смертности мужчин в России и рассуждает, как защитить наших защитников от вымирания.

К сожалению, в России уже много лет прослеживается неутешительная статистика. Так, на начало прошлого года женщины в России составляли 53,53 % населения – их было 78,23 млн. Мужчины – 46,47 %, или 67,92 млн.

Получается, что женщин на 15 % больше, чем мужчин, при этом мальчиков рождается больше, чем девочек, и среди людей в возрасте до 30 лет мужчин тоже больше.

Но начиная с 30 лет пропорция меняется. Наиболее заметная разница – среди людей старшего возраста: на одного мужчину приходится три женщины. В Омской области – те же тенденции, что и в целом по стране.

Мужчины вымирают?

Пресловутый «русский синдром» уже около 30 лет не дает мне покоя. Впервые я услышала о нем в конце XX века на научном симпозиуме из уст опытного американского кардиолога. Лектору было более 90 лет – подтянутый, энергичный мужчина, который отличался отменным здоровьем, живо и интересно излагал материал. Рассказал он и о «русском синдроме» – чрезвычайно короткой жизни мужчин в России. Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране составляла тогда 53–55 лет.

Основными причинами столь ранней смерти называлось пьянство, именно бытовое пьянство, а не алкоголизм. Много воды утекло с той поры, но ситуация, к великому сожалению, не сильно изменилась.

Актуальная статистика по основным причинам смертности у мужчин такова. Первое место занимают болезни, связанные с системой кровообращения: инфаркт и инсульт. При этом основной причиной ранней смертности у мужчин считается алкоголь.

Второе место принадлежит несчастным случаям, ДТП и нападениям, к чему тоже прилагает руку пьянство. На третьем месте смертность от злокачественных опухолей.

Вернусь к основной причине ранней смертности у мужчин, которая связана с употреблением алкогольных напитков. В 70 % это алкоголь-ассоциированная смертность, как острая, так и накопительная: цирроз печени, язвенная болезнь желудка и ее осложнения, некроз поджелудочной железы, ранняя гипертоническая болезнь.

Уровень употребления алкоголя за последние 15 лет хотя и снизился, однако крепкий алкоголь продолжает убивать россиян. Также большой вклад в раннюю смертность вносит ожирение – особенно мужское. А ему способствует употребление пива.

Алкогольная зависимость – хроническое заболевание мозга, его нельзя излечить, но можно искоренить. Для этого необходимы: глубокое осознание проблемы, современные научные знания и самоконтроль. В схватке с коварным врагом побеждает умный.

Мужчины – слабый пол?

Надо понимать, что природные особенности мужчин и женщин разнятся с момента рождения. Мальчики менее живучие, чем девочки, в первый год жизни на 100 смертей девочек приходится 120 смертей мальчиков. С молодыми мужчинами ситуация не легче, количество смертей из-за инфаркта у мужчин в 7 раз больше, чем у женщин. У них гораздо слабее иммунитет, при слабой иммунной системе им трудно бороться с воспалениями, повышающими риск раковых заболеваний, а также противостоять вирусным и другим болезням.

Мужчины в 3 раза чаще попадают в зависимость от никотина, алкоголя, курения, кальяна, увлечения азартными играми.

Женщины не в силах понять, почему большинство мужчин нельзя оторвать от экрана телевизора в момент футбольного или хоккейного матча. Многим мужчинам не надоедает часами стучать бильярдными шарами. Такой досуг нравится части мужчин тем, что они по жизни являются завоевателями, любят добиваться своей цели или, по крайней мере, видеть, как это удается другим представителям сильного пола. Для них это своего рода эволюционно обоснованное испытание на мужественность. Тем же объясняется и стремление продемонстрировать женщинам навыки опытного охотника или кулинара.

Несмотря ни на что женщины стараются быть рядом со своими мужчинами, поддерживают их, разделяют интересы и трудности, вытягивают из болезней. Ведь мир без мужчин будет слишком пуст и одинок. Женщины нуждаются в мужчинах не меньше, чем мужчины в них.

Зачем вообще нужны мужчины?

На этот довольно интересный вопрос я хочу ответить словами замечательного ученого Януша Вишневского, тонкого, наблюдательного человека, автора многочисленных бестселлеров о смысле жизни, любви, счастья и благодати. Одна из его книг так и называется «Зачем нужны мужчины?».

Вот что он пишет: «Мужчины могли бы на несколько часов объединиться при полном взаимопонимании и забыть горькую правду, что по природе своей они ущербны, и, даже если исчезнут с лица земли, мир по-прежнему будет существовать. Но женщины ни за что на свете не захотели бы этого. Большинство из них сказали бы своему мужчине, что сильно нуждаются в нем, иногда ненавидят, но через минуту снова любят; иногда им хочется просто быть с ним рядом, иногда – только чтобы он их задевал и ласкал, а временами одновременно всего вышеперечисленного. Они бы сказали, что не нуждаются ни в Боге, ни в религии, ни в галлюциногенных микстурах, поскольку мужчина сам доставляет им такие пики альфа- и бета-волн, что все остальное уже не нужно».

Мужчины прежде всего нужны нам, женщинам. И только когда мы становимся берегинями, у близких нам мужчин появляется шанс жить долго, здорово и счастливо.

О женщинах-берегинях мы еще поговорим.

Валентина Бокая.