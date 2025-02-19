Омич обманул государство на 575 тыс. рублей.

Омские полицейские расследуют уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Левобережья Омска, обвиняемого в мошенничестве с «Пушкинскими картами».

Как установлено в ходе следствия, молодой человек зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а также стал участником программы «Пушкинская карта» на портале «PRO.Культура РФ». Затем разместил на платформе два театральных представления – «Старик и море» и «Поздняя любовь», не планируя их организовывать и проводить.

Дальше молодой человек действовал по проверенной схеме: находил владельцев «Пушкинских карт» среди знакомых и предлагал приобрести билеты на указанные спектакли за 2,5 тыс. рублей, без цели их посещения, взамен обещая компенсацию 500 рублей.

По данным полиции, с февраля по июль 2022 года он реализовал 230 билетов и незаконно получил от государства денежные средства в размере 575 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело, расследованное по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Омска. Материальный ущерб обвиняемый полностью возместил.