Его супруга также оказалась пьяна.

В поселке Новоуральском Таврического района полицейские остановили «девятку», за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Установлено, что 43-летний мужчина в прошлом году уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Полицейские выяснили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами.

Он купил машину, однако не получал водительское удостоверение. Кроме водителя, в машине ехали его нетрезвая 41-летняя супруга и трое детей, двухлетняя и четырехлетняя девочки и восьмилетний мальчик. Дети оказались без удерживающих средств.

По словам водителя, семья употребила спиртное в гостях. Отец семейства прошел освидетельствование, результаты алкотектора составили 1,222 мг/л.

В настоящее время за повторное управление автомобилем с признаками опьянения решается вопрос о возбуждении в отношении водителя ВАЗа уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

За допущенные правонарушения сельчанин привлечен к административной ответственности по целому ряду факторов.