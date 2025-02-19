Мероприятие состоялось уже в третий раз.

В Омске на сцене Государственного центра народного творчества состоялся благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «Мы вместе». Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов обратился к участникам акции и поздравил собравшихся с предстоящим Днем защитника Отечества.

– Поддержка участников спецоперации, их близких была и остается для нас безусловным приоритетом, – сказал Александр Артемов. – Вручил бойцу с позывным «Артист» ключи от автомобиля, приобретенного на собранные средства с концерта, при участии депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, аппарата Контрольно-счетной палаты Омской области. Благотворительный концерт проводится уже в третий раз. Он вновь собрал омских музыкантов и исполнителей, которые с энтузиазмом поддержали эту инициативу! Надеемся, что концерт станет вкладом в скорейшее приближение Победы!

Благотворительный концерт «Мы вместе» прошел в регионе уже в третий раз. Творческие коллективы Омской области представили зрителям почти 30 номеров и музыкальных композиций на патриотическую тематику. В зале собрались депутаты, сенаторы, представители органов государственной власти, общественники и участники специальной военной операции.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение имеет особую значимость в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.