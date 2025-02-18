Омск-Информ
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·Политика

Глава регионального Минтранса Андрей Хафизов сменил своего подчиненного.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов вошел в совет директоров АО «Омский аэропорт». Глава регионального ведомства заменил в этом руководящем органе своего первого заместителя Дмитрия Пестрякова.

Отметим, что Хафизов будет единственным членом совета в статусе министра. Также в его состав входят трое заместителей губернатора, трое заместителей глав других министерств (финансов, имущественных отношений и экономического развития), депутат Заксобрания и чиновница Минтранса.

·Политика

Глава регионального Минтранса Андрей Хафизов сменил своего подчиненного.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов вошел в совет директоров АО «Омский аэропорт». Глава регионального ведомства заменил в этом руководящем органе своего первого заместителя Дмитрия Пестрякова.

Отметим, что Хафизов будет единственным членом совета в статусе министра. Также в его состав входят трое заместителей губернатора, трое заместителей глав других министерств (финансов, имущественных отношений и экономического развития), депутат Заксобрания и чиновница Минтранса.