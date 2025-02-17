В прошлом году было взыскано на 40 % больше, чем годом ранее.

В Главном управлении федеральной службы судебных приставов в Омской области представили данные о взысканиях по исполнительным документам.

Всего из Омской области в бюджет страны перечислили 1 млрд 107 млн рублей. Сумма взыскания по алиментам в нынешнем году взыскана на 40 % больше, чем в 2023 году.

В прошлом году в пользу детей взыскано 1 млрд. 51 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. По данным «СуперОмска», на 1 января 2025 года насчитывается порядка 9 тысяч должников по алиментам.

Кроме того, в 2024 году сотрудниками органа принудительного исполнения составлено 1 447 административных протоколов за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей и возбуждено 700 уголовных дел в отношении лиц, не исполняющих решения судов об уплате алиментов.

Всего в производстве дознавателей находилось 822 уголовных дела – практически все расследованные уголовные дела, 98,6 %, направлены в суд с обвинительным актом.