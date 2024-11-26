Именно так он пытался скрыться от правосудия.

В Омске 43-летний армянин, который находился в России незаконно, стал угрожать местному жителю, за что на него завели уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Перед приставами стояла задача принудительно привести мужчину в суд.

Судебные приставы заранее созвонились с преступником, который сообщил, что на момент его привода будет находиться дома и ждать должностных лиц. На самом же деле, когда стражи порядка приехали, они зашли к нему домой, где их встретила сожительница злоумышленника, которая неуверенно сказала, что его нет дома.

Приставы начали дозваниваться до подсудимого, однако телефон был недоступен. Судебные приставы решили проверить квартиру и, как водится, наткнулись на бардак: вещи были разбросаны повсюду. Из кучи одежды также торчали чьи-то кроссовки. Под курткой оказался тот самый армянин. Когда мужчина увидел пристава, он тут же попытался вывернуться, сказав, что ему срочно нужно ехать разбираться со своими земляками. Похоже, он думал, что это будет хорошая отговорка, чтобы не идти в суд. Но, несмотря на все его попытки уклониться, приставы все равно доставили его на судебное заседание.

Ранее мужчина также привлекался к административной ответственности согласно ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев) и ст. 7.17 КоАП РФ (повреждение чужого имущества). После отбытия уголовного наказания за нарушение правил пребывания в Российской Федерации согласно ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ иностранец был выдворен за пределы страны.