Элемент советской роскоши сняли после вмешательства приставов.

В Кировском округе омичи украсили свою лестничную клетку на 17-м этаже сплошным ковровым покрытием и шкафом. Такое оформление пространства в подъезде не понравилось судебным приставам.

Выяснилось, что омичи таким решением нарушили не только нормы жилищного законодательства, но и правила противопожарного режима. Ковер, который был положен от окна до двери, и шкаф могут воспрепятствовать проходу в квартиру специальных служб или создать препятствия на пути к пожарному выходу.

Сотрудники управляющей компании, которым поступали многочисленные обращения жильцов с просьбой устранить нарушения, направили предписание об устранении захламления в течение 10 дней. Однако проживающие никаких действий не предприняли.

В результате суд обязал омичей привести часть общего имущества многоквартирного дома в первоначальное состояние. Жильцы демонтировали шкаф и убрали ковровое покрытие, исполнив решение суда.