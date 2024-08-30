Дело дошло до суда. Компании пришлось компенсировать некачественную услугу.

В суд с иском обратился омич с претензиями к ООО «Военно-мемориальная компания «Память-В». Мужчина был недоволен тем, как организация выполнила мемориальные услуги. В частности, заказчику не понравился новый памятник на могилу почившего близкого человека, который установили работники компании.

Оказалось, что в договоре об оказании услуг значилась сумма в размере 61 790 рублей. Организация должна была установить новый могильный памятник, демонтировав старый.

В результате заказчик остался недоволен работами, ведь нашел множество недостатков.

– Омич обнаружил недостатки в виде не по уровню установленного бордюра, между стыками бордюра отсутствует цемент, что говорит о непрочности конструкции, неравномерна нарезка и состыковка бордюра по периметру, цветник установлен со смещением, – проинформировали представители ГУ ФССП России по Омской области.

После этого мужчина отправил претензию компании, однако они не дали обратной связ, и дело дошло до суда.

Суд признал доводы мужчины обоснованными и частично удовлетворил иск. ООО «Военно-мемориальную компанию «Память-В» обязали выплатить в пользу пострадавшей стороны 43 тыс. руб в качестве некачественно оказанной услуги по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Судебные приставы предупредили компанию не тянуть с выплатой долга, чтобы не было негативных последствий. Организация добровольно и в полном объеме выплатила назначенную судом сумму. Решение суда было исполнено.