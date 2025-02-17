Необычные предметы мебели уже находят первых покупателей.

Необычные диваны в форме гориллы и дракона стоимостью более 1 млн рублей, вызвавшие ажиотаж в соцсетях и СМИ в минувшие выходные, уже нашли первых покупателем.

Как стало известно «Омск-информу», компания-продавец уже выполнила два заказа в Москву и один заказ в Екатеринбург. Также велись переговоры с известным агентством недвижимости из Омска.

– Не договорились по диванам с «Этажами». Не сошлись по цене, – отметил представитель продавца.

Диваны в виде дракона и гориллы стоимостью более миллиона рублей выполнены из замши и велюра и имеют ширину от 2 до 2,5 метра. Глубина составляет два метра. Высота дракона 50 см, а гориллы 180 см. Диваны не раскладываются и не имеют спального места. Продавец обещает поставить диван из Китая в течение месяца.