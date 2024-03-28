Омск-Информ
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·Общество

Продавец отмечает, что кресло идеально подойдет для оформления авторского ресторана и каминного зала в загородном доме.
В Омске на продажу выставили необычное кресло в виде дракона. Продавец готов отдать мебель за 1 млн 750 тыс. рублей. 
– Кресло для каминного зала «ДРАКОН». Авторская работа самой высокой категории сложности. Идеально подойдет для оформления авторского ресторана и каминного зала в загородном доме. Высота 2,60 м, – говорится в объявлении.
Высота кресла, по словам владельца, составляет 2,6 метра.
·Общество

Продавец отмечает, что кресло идеально подойдет для оформления авторского ресторана и каминного зала в загородном доме.
В Омске на продажу выставили необычное кресло в виде дракона. Продавец готов отдать мебель за 1 млн 750 тыс. рублей. 
– Кресло для каминного зала «ДРАКОН». Авторская работа самой высокой категории сложности. Идеально подойдет для оформления авторского ресторана и каминного зала в загородном доме. Высота 2,60 м, – говорится в объявлении.
Высота кресла, по словам владельца, составляет 2,6 метра.