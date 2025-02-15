Омск-Информ
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·Общество

Необычные предметы интерьера в виде гориллы и дракона продавец обещает привезти за месяц.

Расположенная в центре Омска компания выставила на сайте Avito необычные диваны стоимостью более миллиона рублей. Предметы интерьера имеют значительные размеры и выполнены в форме гориллы и дракона.

Как указано в объявлениях, диваны имеют ширину от 2 до 2,5 метра. Глубина составляет два метра. Мирно спящий дракон всего 50 см высотой, его «собрат», сидящая горилла, гораздо выше – 180 см. Диваны не раскладываются и не имеют спального места. Выполнены они из замши и велюра.

Продавец обещает поставить необычный товар в течение месяца. Везут диваны из Китая.

·Общество

Необычные предметы интерьера в виде гориллы и дракона продавец обещает привезти за месяц.

Расположенная в центре Омска компания выставила на сайте Avito необычные диваны стоимостью более миллиона рублей. Предметы интерьера имеют значительные размеры и выполнены в форме гориллы и дракона.

Как указано в объявлениях, диваны имеют ширину от 2 до 2,5 метра. Глубина составляет два метра. Мирно спящий дракон всего 50 см высотой, его «собрат», сидящая горилла, гораздо выше – 180 см. Диваны не раскладываются и не имеют спального места. Выполнены они из замши и велюра.

Продавец обещает поставить необычный товар в течение месяца. Везут диваны из Китая.