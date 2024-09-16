Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Эксперты связывают это с ускоренными темпами ввода жилья.

В Омской области за полгода на 41 % выросло производство мебели. Это связано за счет ускорения ввода жилья. Новоселы в первую очередь приобретают кухонную мебель и матрасы. Об этом сообщается в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».

– В нашем регионе производством предметов интерьера в основном занимаются предприятия, которые изготавливают корпусную мебель по индивидуальным заказам. Для поддержания спроса и привлечения новых заказчиков производители проводят акции, объявляют специальные предложения, – заявил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Катализатором продаж стало развитие онлайн-сервисов. Сами производители связывают увеличение стоимости мебели называют рост логистических издержек и затрат на оплату труда. Однако рост производства томозит дефицит кадров. 

·Экономика/Бизнес

Эксперты связывают это с ускоренными темпами ввода жилья.

В Омской области за полгода на 41 % выросло производство мебели. Это связано за счет ускорения ввода жилья. Новоселы в первую очередь приобретают кухонную мебель и матрасы. Об этом сообщается в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».

– В нашем регионе производством предметов интерьера в основном занимаются предприятия, которые изготавливают корпусную мебель по индивидуальным заказам. Для поддержания спроса и привлечения новых заказчиков производители проводят акции, объявляют специальные предложения, – заявил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Катализатором продаж стало развитие онлайн-сервисов. Сами производители связывают увеличение стоимости мебели называют рост логистических издержек и затрат на оплату труда. Однако рост производства томозит дефицит кадров. 