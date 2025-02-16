Зато апельсины и яйца подешевели.

Эксперты Омскстата привели свежую статистику по стоимости продуктов питания. По состоянию на январь текущего года продовольственные товары подорожали в среднем на 1,9 %.

Увеличились цены на все наблюдаемые фрукты и овощи в пределах 0,1–14,1 %. В топ-3 подорожавших продуктов вошли демократичный продукт картофель с показателем 14,1 %, грибы свежие – 13,4 % и капуста белокочанная – 11,9 %. Сырокопченая колбаса подросла в цене на 7,2 %, а рыба – на 6 %.

А вот апельсины сильно подешевели. Стоимость этих фруктов снизилась на 11,3 %. Куриные яйца подешевели на 3,1 %, маргарин – на 2,8 %, соки и сгущенка – на 2,6 %.