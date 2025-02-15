Омск-Информ
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·Политика

Назначение официально произошло 13 февраля.

Исполняющим обязанности военного комиссара Омской области назначен Вячеслав Верхоланцев. Изменения в ЕГРЮЛ зафиксированы 13 февраля. На протяжении нескольких месяцев областной военкомат был без руководителя.

С сентября 2020 года по декабрь 2024-го структуру возглавлял Юрий Мешавкин. В середине декабря прошлого года появились сведения об изменении состава призывной комиссии Омской области. Вместо Мешавкина туда был включен Верхоланцев. Теперь он стал «временным» военкомом региона.   

·Политика

Назначение официально произошло 13 февраля.

Исполняющим обязанности военного комиссара Омской области назначен Вячеслав Верхоланцев. Изменения в ЕГРЮЛ зафиксированы 13 февраля. На протяжении нескольких месяцев областной военкомат был без руководителя.

С сентября 2020 года по декабрь 2024-го структуру возглавлял Юрий Мешавкин. В середине декабря прошлого года появились сведения об изменении состава призывной комиссии Омской области. Вместо Мешавкина туда был включен Верхоланцев. Теперь он стал «временным» военкомом региона.   