Этот пост военный занимал с 2020 года.

Военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин ушел в отставку, сообщает портал «Новый Омск». Отставка произошла еще несколько месяцев назад, но данные об этом до сих пор не внесены в ЕГРЮЛ. При этом Мешавкин исключен из состава региональной призывной комиссии. Вместо него туда включен Вячеслав Верхоланцев. Он сейчас исполняет обязанности военкома.

Юрий Мешавкин руководил военным комиссариатом Омской области с 2020 года. Ранее он на протяжении шести лет занимал аналогичный пост в Кировской области.