Омск-Информ
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·Общество

Теперь наказание не зависит от длительности проживания по новому адресу.

Госдума приняла закон, предусматривающий штраф до 20 тыс. рублей за непредоставление сведений о смене места жительства в военкомат. Новые правила касаются тех, кто не уведомил военкомат о переезде при отсутствии подтвержденной регистрации по новому адресу.

Ранее за несообщение о переезде предусматривался штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей, и он применялся только в случаях, когда человек проживал по новому адресу более трех месяцев. Теперь же наказание предусмотрено вне зависимости от продолжительности проживания на новом месте.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале и одобрен депутатами после прохождения двух чтений.

Алексей Новиков
·Общество

Теперь наказание не зависит от длительности проживания по новому адресу.

Госдума приняла закон, предусматривающий штраф до 20 тыс. рублей за непредоставление сведений о смене места жительства в военкомат. Новые правила касаются тех, кто не уведомил военкомат о переезде при отсутствии подтвержденной регистрации по новому адресу.

Ранее за несообщение о переезде предусматривался штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей, и он применялся только в случаях, когда человек проживал по новому адресу более трех месяцев. Теперь же наказание предусмотрено вне зависимости от продолжительности проживания на новом месте.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале и одобрен депутатами после прохождения двух чтений.

Алексей Новиков