Теперь наказание не зависит от длительности проживания по новому адресу.

Госдума приняла закон, предусматривающий штраф до 20 тыс. рублей за непредоставление сведений о смене места жительства в военкомат. Новые правила касаются тех, кто не уведомил военкомат о переезде при отсутствии подтвержденной регистрации по новому адресу.

Ранее за несообщение о переезде предусматривался штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей, и он применялся только в случаях, когда человек проживал по новому адресу более трех месяцев. Теперь же наказание предусмотрено вне зависимости от продолжительности проживания на новом месте.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале и одобрен депутатами после прохождения двух чтений.