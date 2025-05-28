Губернатор утвердил изменения в составе оперативного штаба и статусе военного комиссара.
В понедельник, 27 мая 2025 года, в открытом доступе появился документ, подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко «О внесении изменений в отдельные указы губернатора Омской области».
В частности, в документе уточняется новый состав оперативного штаба, занимающегося реализацией мер в рамках президентского указа от 19 октября 2022 года.
В новой редакции указа отмечается, что Вячеслав Верхоланцев теперь должен именоваться как «военный комиссар Омской области». Судя по формулировке в обновленном документе, глава военного комиссариата, вероятно, утвержден в должности официально, больше не являясь исполняющим обязанности.
Напомним, что официальное назначение Вячеслава Верхоланцева на должность врио военного комиссара произошло 13 февраля этого года. Ранее структуру возглавлял Юрий Мешавкин.