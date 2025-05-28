Омск-Информ
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·Политика

Губернатор утвердил изменения в составе оперативного штаба и статусе военного комиссара.

В понедельник, 27 мая 2025 года, в открытом доступе появился документ, подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко «О внесении изменений в отдельные указы губернатора Омской области».

В частности, в документе уточняется новый состав оперативного штаба, занимающегося реализацией мер в рамках президентского указа от 19 октября 2022 года.

В новой редакции указа отмечается, что Вячеслав Верхоланцев теперь должен именоваться как «военный комиссар Омской области». Судя по формулировке в обновленном документе, глава военного комиссариата, вероятно, утвержден в должности официально, больше не являясь исполняющим обязанности. 

Напомним, что официальное назначение Вячеслава Верхоланцева на должность врио военного комиссара произошло 13 февраля этого года. Ранее структуру возглавлял Юрий Мешавкин

Алексей Новиков
·Политика

Губернатор утвердил изменения в составе оперативного штаба и статусе военного комиссара.

В понедельник, 27 мая 2025 года, в открытом доступе появился документ, подписанный губернатором Омской области Виталием Хоценко «О внесении изменений в отдельные указы губернатора Омской области».

В частности, в документе уточняется новый состав оперативного штаба, занимающегося реализацией мер в рамках президентского указа от 19 октября 2022 года.

В новой редакции указа отмечается, что Вячеслав Верхоланцев теперь должен именоваться как «военный комиссар Омской области». Судя по формулировке в обновленном документе, глава военного комиссариата, вероятно, утвержден в должности официально, больше не являясь исполняющим обязанности. 

Напомним, что официальное назначение Вячеслава Верхоланцева на должность врио военного комиссара произошло 13 февраля этого года. Ранее структуру возглавлял Юрий Мешавкин

Алексей Новиков