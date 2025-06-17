Одноэтажное деревянное строение площадью 218 квадратов оценивается почти в 260 тысяч рублей.

Вчера, 16 июня, комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Знаменского района Омской области объявил о срочной продаже недвижимости на улице Школьной в поселке Тевриз. Речь идет об одноэтажном деревянном здании по адресу Школьная, 2, в котором ранее размещался военный комиссариат Тевризского района.

Площадь здания составляет около 218 квадратных метров, оно сейчас пустует и оценивается примерно в 260,45 тысячи рублей. Другие детали продажи пока не разглашаются.

Согласно данным ЕГРЮЛ, военный комиссариат Тевризского района был ликвидирован в 2007 году - его объединили с комиссариатом Усть-Ишимского района. Позже произошло дальнейшее объединение, и в настоящее время действует единый военный комиссариат, обслуживающий Знаменский, Тевризский и Усть-Ишимский районы. Главное управление расположено в Знаменском.