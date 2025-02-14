Аграрный университет завоевал третье общекомандное место.

В Омском ГАУ прошли всероссийские соревнования «Здоровье». В них приняли участие 245 спортсменов из 27 аграрных вузов страны. Масштабное состязание продолжалось четыре дня. Доктора и кандидаты наук соревновались в семи видах спорта: лыжные гонки, шахматы, волейбол, стрельба, настольный теннис, дартс и плавание.

На закрытии спартакиады побывали глава омского Минсельхоза Николай Дрофа, заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту Антон Анасенко, зампредседателя «Общероссийского агропромышленного союза работодателей» Геннадий Белоусов, а также ректоры Красноярского и Башкирского ГАУ Наталья Пыжикова и Илдар Габитов.

– За эти замечательные четыре дня Спартакиады было всё: спортивные достижения, отличные результаты, азарт, спортивный дух, победы и даже разочарования, – сказала ректор Омского ГАУ Оксана Шумкова. – Но они делают нас сильней и позволяют в течение года еще лучше подготовиться к следующей спартакиаде. К нам приехали действительно чемпионы не только в спорте, но и в профессии. Хочу выразить всем слова благодарности, что вы приехали к нам в Сибирь. Такие мероприятия нам нужны – спорт нас объединяет и позволяет развиваться. Мы должны сохранять и дальше развивать эту традицию.

На церемонии закрытия вручили награды всем призерам и победителям спартакиады «Здоровье». Также поощрительные призы достались остальным участникам.