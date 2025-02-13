Психолог Александр Вронский рассказал, как избежать весенней хандры.

Психолог, психотерапевт Александр Вронский сказал, как бороться с перепадами настроения. Особенно это актуально на исходе зимы и в начале весны, когда запасы витаминов в организме истощены.

Для улучшения настроения можно увеличить количество гормонов серотонина и дофамина. Они содержатся в определенных продуктах.

– Нам нужно употреблять продукты, богатые триптофаном. Это орехи, соя, молочные продукты, томаты, черный шоколад, – цитирует эксперта «Национальная служба новостей». – Чтобы триптофан синтезировался в серотонин, нам нужен магний. Его содержат орехи, семена тыквы, тунец, молочные продукты, крупы.

Кроме того, серотонин вырабатывается от различных действий, например, во время интимной близости. Очень сильно на выработку гормонов счастья влияют циркадные ритмы, полноценный сон. Весной особенно актуально пораньше ложиться и пораньше вставать.