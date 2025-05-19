Полифенолы и пребиотики в составе пива помогают микрофлоре, однако этанол может навредить.

Пиво способно положительно влиять на микрофлору кишечника, однако выбирать стоит безалкогольные варианты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат биологических наук, руководитель отдела микробиологии сервиса персонализированного питания «Новабиом» Софья Цветикова. По ее словам, именно безалкогольное пиво способно принести организму потенциальную пользу, не оказывая негативного воздействия, связанного с этанолом.

Согласно словам эксперта, солод и хмель, используемые при производстве пива, содержат полифенолы – растительные соединения, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. Эти вещества оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие на местном уровне. Кроме того, в пиве содержатся пребиотики – пищевые волокна, питающие микрофлору и способствующие защите организма от дисбактериоза, добавила микробиолог.

– В этом напитке также содержатся неперевариваемые пищевые волокна, а также особые вещества, схожие с пищевыми волокнами, – меланоидины, обладающие мощным антиоксидантным и антибактериальным эффектом, – рассказала Цветикова.

Однако она предупредила, что полезные компоненты не исключают присутствия в пиве потенциально вредных канцерогенных веществ, поэтому употреблять его следует с осторожностью.

– В пиве, как и в любом алкоголе, присутствует этанол, который расщепляется в ацетальдегид. Это вещество фактически является ядом, который отравляет все системы организма. Негативно воздействует он и на микробиоту кишечника, – добавила эксперт.

Чтобы пиво приносило пользу, а не вред, специалисты рекомендуют выбирать безалкогольные виды, в которых есть пребиотики, но отсутствует этанол.