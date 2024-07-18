Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин дал несколько дельных советов.

Лето – период отпусков и активных выездов на природу. Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как не потеряться в лесу и что обязательно нужно взять с собой.

Специалист подчеркнул, что, собираясь в лес, обязательно следует взять с собой мобильный телефон, зарядку и компас, зажигалку, бутылку воды и пару шоколадок.

При нахождении в лесу, по его словам, стоит ориентироваться на солнце и двигаться в одну и ту же сторону хотя бы в течение часа, пытаясь выйти на тропинку, лесную дорогу, если нет понимания местонахождения.

– Если мы хотя бы 5–6 км в одну и ту же сторону будем идти в течение часа – на солнце или чтобы солнце светило в спину, идти максимально продолжительное время, то можно выйти на просеку или на лесную дорогу, – посоветовал эксперт.

Он отметил, что стоит идти туда, где больше следов людей или автомобилей. Если человек заблудился в лесу, не следует суетиться, бегать и тратить силы. Идти ночью не стоит, лучше переночевать на месте. По телефону следует связаться со службой спасения. Важно перед отправлением в лес сообщить друзьям, родным и близким о своих планах, а если есть планы на серьезный поход – то в МЧС.

К тому же Алешкин посоветовал не есть грибы и ягоды, если нет уверенности, что они съедобны. Если около источника воды есть помет животных, лучше потерпеть жажду. Он также призвал при встрече с другими людьми в дикой местности общаться аккуратно.