Инфекционист Михаил Лебедев заявил, что пища становится потенциальной уже через 2-3 часа.

В жару надо обращать внимание не только на напитки, но и на еду, где опасные бактерии размножаются с космической скоростью. Как рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пища становится потенциально опасной уже через 2-3 часа.

– В жару практически все готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасны уже через 2-3 часа. Это относится и к продуктам с длительным сроком хранения. Летнее тепло и влажность – самые благоприятные условия для быстрого размножения опасных микроорганизмов, – цитирует Лебедева KP.RU.

По словам врача, летом особенно высок риск столкнуться с пищевыми инфекциями, от обычного отравления до серьезных кишечных заболеваний. Ведь патогенные микробы используют еду как транспорт: попадают в организм и уже внутри вызывают рвоту, диарею и интоксикацию. При этом внешне продукты могут выглядеть вполне съедобно.