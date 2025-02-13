Прокатчики подготовили специальную программу по случаю 14 февраля. В расписании есть даже «Титаник».

В этом году День всех влюбленных, 14 февраля, выпадает на пятницу. В омских кинотеатрах в эту дату традиционно ожидается наплыв посетителей.

– Кинотеатры всегда ожидают увеличение посещаемости в праздники, в том числе на 14 февраля, хотя это увеличение не всегда бывает. Не всегда можно составить программу специально под праздники. Мы бы и рады показать «Лед-4», но его нет. В этом году с 14 февраля стартует прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина», – отметил директор ООО «Кинопрокат Омск» и ООО «Кинопрокат Омск Плюс» (кинотеатры «Слава» и «Первомайский») Дмитрий Савельев. Отметим, что история великого русского поэта Александра Пушкина никак не перекликается с праздником. Но это не значит, что омские кинотеатры в Валентинов день не будут показывать фильмы про любовь и отношения. Будут, еще как. Некоторые даже поставили в расписание «Титаник». Итак, что стоит посмотреть в кино 14 февраля.

«Знакомство родителей»

Комедию «Знакомство родителей (16+)» снял режиссер Иван Капитонов (креативный продюсер фильмов «Страсти по Матвею», «Пищеблок» и др.) в 2024 году. Героем этой истории стал бывший воспитанник интерната, молодой предприниматель Федор, который собирается жениться. Однако родители его возлюбленной ставят перед героем заранее невыполнимое условие – свадьба состоится, если на ней будут присутствовать настоящие родители жениха.

В интервью «Комсомольской правде» актеры, которые работали над фильмом, отмечают, что это картина о принятии себя и ближнего, а также о том, что люди не всегда знают, что им действительно нужно.

В фильме снимались Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Елена Николаева, Александр Ильин-младший, Тарас Шевченко, Анастасия Талызина и Роман Васильев.

Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 7,3. Его можно посмотреть в «Вавилоне», «Континенте», «Первомайском» и «Славе».

Турецкая любовь

Кинотеатры «Маяковский», «Слава», «Кристалл», «Континент» и «Первомайский» будут показывать фильм «Оставь это ветру (16+)». Это турецкая мелодрама 2025 года с рейтингом 7,5. Главные герои – наследники крупной компании. Парень отказался от бизнеса ради серфинга, а девушка, наоборот, пытается спасти бизнес от банкротства с помощью флирта и хитрости. Камнем преткновения становится бухта.

Критики в интернете описывают фильм как типичную романтическую комедию и приторный, словно пахлава, ромком, однако не лишенный юмора.

Классика

«Титаник (16+)», снятый режиссером Джеймсом Кэмероном еще в 1997 году, смотрели многие. Это мелодрама о столкновении с айсбергом и крушении крупнейшего пассажирского лайнера начала XX века. На фоне катастрофы разворачивается история любви главных героев: Джека, который выиграл билет в карты, и Розы, которая плывет в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 8,4. В свое время он получил 11 «Оскаров», в том числе как лучший фильм. Его будут показывать 14 февраля в «Вавилоне», «Галактике», «Первомайском» и «Славе». Отметим, что в «Славе» и «Первомайском» фильм показывают в формате 3D HFR («высокая частота кадров» – 60 кадров в секунду). Это обеспечивает плавность движений и более высокую четкость изображения, что особенно заметно в динамичных сценах. В 3D-фильмах HFR уменьшается утомляемость глаз. Формат также улучшает реалистичность. Любовь и роботы

Еще один фильм, появившийся в прокате накануне Дня Святого Валентина, – фантастическая романтическая мелодрама «ON и Она 16 +», повествующая об отношениях героини и искуственного интеллекта, пленницей которого она становится.

Режиссер Евгений Корчагин. В главных ролях Юлия Пересильд и Алексей Широчкин.

В День влюбленных фильм покажут «Маяк», «Галактика», «Атриум», «Слава» и «Первомайский».

Плохие парни и девочки

«Парни с тату. Прямо в сердце (18+)» – классическая история барышни и хулигана, а в данном случае скромной студентки-отличницы, которая влюбляется в лихого татуированного бабника. При этом оба скрывают от окружающих свои тайны. Фильм покажут «Галактика», «Слава» и «Первомайский». Режиссер – Ник Кассаветис, снявший такие фильмы, как «Дневник памяти» и «Другая женщина». Рейтинг «Парней с тату» на «Кинопоиске» всего 5,5. Из всех представленных кинолент зрители оценили его ниже всего.

В День влюбленных «Маяковский» покажет фильм «Плохая девочка (18+)». Главная героиня – взрослая женщина, глава крупной компании, привыкшая управлять людьми. Однако ее секрет, который она не хочет раскрывать в офисе, узнает стажер. Теперь девушке приходится подчиняться всем его приказам.

В главной роли снялась Николь Кидман, которой уже исполнилось 57 лет. Ее партнеру по фильму, Харрису Дикинсону, всего 28.

Рейтинг фильма, который снимали в Нидерландах и США, на «Кинопоиске» составил 5,9.

Случайная любовь С 13 февраля в кинотеатрах «Маяк», «Галактика», и «Атриум» начали прокат романтической комедии «По любви (2024, 16+)». Это история двух молодых людей, которые жили в одном доме, но не были знакомы, пока череда совпадений и неприятностей не свела их вместе.

«Мы рожаем! (18+)» – история о незапланированном ребенке. Совершенно разные молодые люди после одной ночи внезапно узнают, что станут родителями. Это событие переворачивает их жизнь с ног на голову. Отметим, что оценка на «Кинопоиске» еще не сформировалась. Фильм снимал режиссер Дмитрий Суворов. В главных ролях Алина Алексеева, Кузьма Сапрыкин, Ян Цапник и Анастасия Панина. Фильм показывают кинотеатры «Галактика» и «Континент».

В День святого Валентина в кинотеатрах можно посмотреть и другие фильмы, например, ужасы («Носферату» и «Вульфмен»), фэнтези («Финист. Первый богатырь») и мультфильмы («Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Муфаса: Король Лев»), исторические и военные («Злой город», «Война и музыка»). Ну а что, это даже оригинальнее. Главное – пойти на сеанс с любимым человеком.