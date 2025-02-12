Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Это позволит не только увеличить пропускную способность дорог, но придать импульс экономике региона.

Глава Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. На ней, в частности, обсуждалось расширение федеральных трасс на территории Омской области.

– Речь идет о доведении до четырех полос участков трасс А-320 и Р-254 «Иртыш». Это позволит не просто увеличить пропускную способность наиболее востребованных транспортных артерий, но и в целом дать дополнительный импульс экономике всей области, – заявил Хоценко.

Также Омская область рассчитывает на помощь федерального центра в восстановлении дорожной инфраструктуры на севере региона, пострадавшей от весеннего паводка 2024 года. Ранее этот вопрос обсуждался с руководством Министерства транспорта России.

·Авто

Это позволит не только увеличить пропускную способность дорог, но придать импульс экономике региона.

Глава Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. На ней, в частности, обсуждалось расширение федеральных трасс на территории Омской области.

– Речь идет о доведении до четырех полос участков трасс А-320 и Р-254 «Иртыш». Это позволит не просто увеличить пропускную способность наиболее востребованных транспортных артерий, но и в целом дать дополнительный импульс экономике всей области, – заявил Хоценко.

Также Омская область рассчитывает на помощь федерального центра в восстановлении дорожной инфраструктуры на севере региона, пострадавшей от весеннего паводка 2024 года. Ранее этот вопрос обсуждался с руководством Министерства транспорта России.