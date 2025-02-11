Омск-Информ
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·Происшествия

Как конкретно пострадал сельчанин, не уточняется.

Омские силовики возбудили уголовное дело по факту несчастного случая на производстве в ООО «Сибирский дровосек».

По предварительным данным, 7 января 2025 года в райцентре Муромцево во время сборки деревянных поддонов в цехе 56-летний рабочий получил травмы в результате срыва торцевой стенки ресивера компрессорной установки. Как конкретно пострадал сельчанин, не уточняется.

Сейчас проводятся следственные действия. Расследование продолжается. 

·Происшествия

Как конкретно пострадал сельчанин, не уточняется.

Омские силовики возбудили уголовное дело по факту несчастного случая на производстве в ООО «Сибирский дровосек».

По предварительным данным, 7 января 2025 года в райцентре Муромцево во время сборки деревянных поддонов в цехе 56-летний рабочий получил травмы в результате срыва торцевой стенки ресивера компрессорной установки. Как конкретно пострадал сельчанин, не уточняется.

Сейчас проводятся следственные действия. Расследование продолжается. 