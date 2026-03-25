Падают возле домов: омичи массово пополняют травматологию

В городских больницах проходят лечение сотни пострадавших.

Фото: Omskinform.ru

С наступлением тепла, а вследствие и таяния снега, в Омске резко выросло число травм из-за гололеда. Травматологические отделения буквально переполнены пострадавшими. Горожане массово поступают с переломами и ушибами после падений на скользких и неубранных улицах.

Как сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве, с 1 ноября 2025 года по 19 марта 2026-го бригады скорой помощи доставили в больницы 189 человек с травмами различной степени тяжести, полученными на улице.

Одной из пострадавших стала омичка Галина Белоброва, которая получила серьезную травму ранним утром, выходя из подъезда дома на улице 2-я Железнодорожная в Восточном поселке. По словам женщины, двор, на первый взгляд, был приведен в порядок – снег убран, дорожки расчищены. Однако после дождя и последующих ночных заморозков территория превратилась в настоящий каток.

– Выходя из подъезда, я поскользнулась и упала на руку. Как Миронов падал красиво в фильме «Бриллиантовая рука», так и я летела и падала на руку. Еще подумала: «Ну, дворники, почему же вы ничего не посыпаете?», – поделилась омичка.

Несмотря на падение, Галина сначала отправилась на ранее запланированную медицинскую процедуру. Врачи сразу обратили внимание на сильный отек в области локтя и настоятельно рекомендовали срочно обратиться в травматологию. В больнице на улице Лизы Чайкиной омичке диагностировали тяжелую травму.

– Операцию сделали – пластинку поставили в локоть. Чувствовала, что били ее колотушкой, сверлили дырочку, чтобы прикрепить, – рассказала пострадавшая после операции.

По словам омички, вместе с ней в палате находились шесть пациентов, которые травмировались в результате падений на улице. Многие из них получили серьезные повреждения, требующие хирургического вмешательства – установки металлических пластин, штифтов или даже замены суставов.

– Нас тут в палате шестеро: трое с травмированными ногами, трое с руками. Народу много, потому что люди бьются на дорогах нещадно, – добавила омичка.

Женщина обратила внимание на системную проблему уборки улиц и дворов. Незадолго до падения она пыталась выяснить, почему дорожки не обрабатываются противогололедными материалами, и столкнулась с отсутствием реакции на очевидную опасность.

– Спрашиваю у дворника: «Почему не посыпаете дорожки?» А он мне говорит: «А мне сосед сказал: «Не надо посыпать, не надо мусорить». Конечно, сыпать надо, потому что погода у нас такая, – заявила женщина.

И это только один пример из сотен. Днем на улицах Омска происходит обильное таяние снега, а за ночь образовавшаяся вода превращается в лед. Если его вовремя не посыпать, массовые падения и травмы обеспечены. Переходная погода – это и существенная нагрузка на медицинские учреждения, куда поступают пострадавшие.

Все это требует системных мер по борьбе с гололедом. Как со стороны городских коммунальных служб, так и стороны управляющих компаний, обслуживающих дворовые территории. От их работы сегодня в буквальном смысле зависят жизни и здоровье омичей.