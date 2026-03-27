Омские хирурги спасли почку спортсмена после серьезной травмы

Спортсмен сможет вернуться в профессиональный спорт.

Фото: t.me/dmarkelov55

В Омске хирурги сумели спасти почку молодого спортсмена, получившего травму во время тренировки, из-за которой началось внутреннее кровотечение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

– Раньше при полостных операциях после травм, когда не было современных методов диагностики и эмболизации, почку зачастую удаляли. Ушить ее практически невозможно из-за рыхлости структуры. В случае пациента разрыв был около 5–7 см.

Специалисты отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения при помощи эндоваскулярной эмболизации закрыли дефект артерии изнутри и остановили кровотечение, – отметил министр.

Врачи закрыли поврежденную артерию и остановили кровотечение с помощью специальной процедуры, а потом хирурги убрали скопившуюся кровь за почкой. Операцию провели урологи Олег Непочатов и Дмитрий Петряев.

Молодой человек уже выписан из БСМП № 1 и продолжает лечение амбулаторно. В ближайшее время ему предстоит пройти курс реабилитации, после чего он сможет вернуться к занятиям спортом.