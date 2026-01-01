Один в больнице, другой в изоляторе: в Омске в новогоднюю ночь совершено тяжкое преступление

Полиция подводит итоги дежурных суток.

GigaChat

Омскими полицейскими раскрыто тяжкое преступление, совершенное в Советском округе. Из дома по улице Энтузиастов был доставлен в больницу мужчина 1971 года рождения с закрытыми травмами груди и повреждением одного легкого. Установлено было, что раны он получил от хозяина того дома, откуда его забрали в приемный покой.

Оказалось, что 45-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, в том числе аналогичных. Причиной происшествия стало чрезмерное употребление спиртных напитков.

– Новогоднюю ночь фигурант встретил уже в изоляторе временного содержания. В отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Всего за минувшие дежурные сутки в омскую полицию поступило 727 сообщений и заявлений, возбуждено два уголовных дела.