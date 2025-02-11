В этом году ОмГАУ является организатором всероссийской спартакиады «Здоровье».

В Омском аграрном университете прошло открытие XIV Всероссийской спартакиады «Здоровье». В ней приняли участие 245 преподавателей и профессоров из 27 аграрных вузов России.

Мероприятие продлится четыре дня. В этом году его проводят на территории омского вуза. Доктора и кандидаты наук будут соревноваться между собой в семи видах спорта: лыжные гонки, стрельба, волейбол, шахматы, настольный теннис, дартс и плавание.

Мероприятие открылось лазерным шоу, оно было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На открытии присутствовал глава омского Минсельхоза Николай Дрофа и несколько известных спортсменов – заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту Антон Анасенко и заслуженный мастер спорта России по биатлону Яна Романова.

Отметим, что спартакиада проводится с 2010 года.