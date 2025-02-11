Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Певец примет участие в музыкально-патриотическом фестивале.

Стало известно о переносе концерта певца SHAMANа на год. Выступление Ярослава Дронова вместо 21 февраля 2025 года состоится 6 февраля 2026 года на «G-Drive Арене». Как уточнили организаторы концерта, все купленные билеты действительны.  

Известна и причина переноса: участие во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске, уточнил телеграмм-канал omsk_putevoditel.  В следующем году SHAMAN обещал еще более яркое шоу и свои хиты «Я русский», «Встанем» и другие.

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·Культура/Афиша

Певец примет участие в музыкально-патриотическом фестивале.

Стало известно о переносе концерта певца SHAMANа на год. Выступление Ярослава Дронова вместо 21 февраля 2025 года состоится 6 февраля 2026 года на «G-Drive Арене». Как уточнили организаторы концерта, все купленные билеты действительны.  

Известна и причина переноса: участие во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске, уточнил телеграмм-канал omsk_putevoditel.  В следующем году SHAMAN обещал еще более яркое шоу и свои хиты «Я русский», «Встанем» и другие.

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