Первокурснику удалось спасти другого студента.

В субботу, 8 февраля, на улице Перелета, 6, произошел обвал грунта, в яму с водой угодил курсант Омской академии МВД. В это время мимо проходил первокурсник этого учебного заведения Илья Глаженко, который попытался, но не смог вытащить пострадавшего, потому вызвал спасателей.

Молодой человек, оказавшийся в обвале, выбрался к месту, где воды было меньше, и там, предприняв тщетные попытки выбраться, стоя по пояс в воде, дожидался помощи.

Рядовой Глаженко оперативно сообщил о происшествии в службы экстренного реагирования и до прибытия спасателей предупреждал об опасности прохожих, поддерживал связь с находящимся на глубине товарищем.

Специалисты не сразу извлекли молодого человека: мешала рыхлость почвы у края обвала и большая глубина. Вскоре курсанта извлекли с помощью лестницы и передали медикам. Госпитализация юноше не потребовалась.