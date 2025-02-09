Водители заметили огромную выбоину на подъезде к сооружению. Есть и другая деталь, вызвавшая досаду у горожан.

Сегодня, 9 февраля, водители оказались массово недовольны мостом у Телецентра, частично перекрытым на ремонт.

Так, один автор поста предупредил автолюбителей о выбоине на съезде с сооружения на улице Заозерной у Телецентра.

– На съезде с моста имени 60-летия ВЛКСМ располагается огромная опасная дыра, – уточнил омич в соцсетях.

Впрочем, в комментариях горожане заметили, что подобная выбоина на подступах к мосту не одна.

Другой автор пожаловался на не чищенное от снега сооружение.

– Для какой цели мост закрывали сегодня? Почистить? А почему не почистили? – поинтересовался омич.

Свою правоту он подтвердил снимком, на котором можно наблюдать подтаявший снег вдоль обочин.