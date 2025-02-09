Локация находится в частной собственности.

В Омске выставили на продажу участок земли 13,8 соток на набережной Тухачевского, 1. Судя по картам, это территория платного пляжа «Центральный», принадлежащего предпринимателю Борису Сваткову.

Локацию предлагается приобрести за 60 млн рублей. Земельный участок предназначен для организации услуг общественного питания или развлекательных мероприятий. Небольшой набор инфраструктуры под эти цели тоже имеется – на участке расположено здание площадью 300 кв. м.

Автор объявления считает, что объект можно реконструировать и приспособить под ресторан и клуб.

Вероятно, речь идет о бывшем имуществе муниципального пляжа, перешедшем в частные руки. Минувшим летом здание на реализуемой территории активно эксплуатировалось под дискотеки и корпоративы.