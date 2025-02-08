Омск-Информ
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·Авто

Там запланированы работы по уборке проезжей части от снега и наледи.

В ночь с 8 на 9 февраля в Омске полностью будет закрыт мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Как сообщили в департаменте транспорта омской мэрии, мост не будет работать с полуночи до 5 часов утра.

– В ночное время запланированы работы по уборке проезжей части от снега и наледи. Просим вас при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения, - говорится в обращении ведомства.

Напомним, что мост у Телецентра перекрывают дважды в неделю.

·Авто

Там запланированы работы по уборке проезжей части от снега и наледи.

В ночь с 8 на 9 февраля в Омске полностью будет закрыт мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Как сообщили в департаменте транспорта омской мэрии, мост не будет работать с полуночи до 5 часов утра.

– В ночное время запланированы работы по уборке проезжей части от снега и наледи. Просим вас при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения, - говорится в обращении ведомства.

Напомним, что мост у Телецентра перекрывают дважды в неделю.