Омск-Информ
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Как сообщил губернатор, на объекте ежедневно работают около 100 человек.

На сегодняшнем межведомственном штабе по координации строительства в регионе губернатор Виталий Хоценко сообщил, что ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске ведется без отставания от графика.

– Как доложил подрядчик, на объекте ежедневно в две смены работают около 100 человек. Работы ведется согласно плану, отставаний от графика нет. Для нас это важный объект, держу его на личном контроле, – отметил глава региона.

Ремонт моста должен завершиться осенью 2026 года.

·Авто

Как сообщил губернатор, на объекте ежедневно работают около 100 человек.

На сегодняшнем межведомственном штабе по координации строительства в регионе губернатор Виталий Хоценко сообщил, что ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске ведется без отставания от графика.

– Как доложил подрядчик, на объекте ежедневно в две смены работают около 100 человек. Работы ведется согласно плану, отставаний от графика нет. Для нас это важный объект, держу его на личном контроле, – отметил глава региона.

Ремонт моста должен завершиться осенью 2026 года.