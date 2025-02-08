Когда предпринимателю было 30 лет, он и сам бывал в запоях.

Известный омский ретейлер, глава торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко признался, что, когда ему было 30 лет, он уходил в запои. Предприниматель назвал этот период лучшим в своей жизни.

– У нас годами работает один руководитель на складе, который периодически уходит в запой, – у него нет семьи. Я и сам бывал в запоях, когда мне было 30 лет. Это было лучшее время в моей жизни! Самое веселое и местами порочное, – цитируют Шкуренко «Коммерческие вести».

По словам бизнесмена, сейчас на складе у него работают не только пьющие люди, но работники с криминальным прошлым.

– В 1990-х я нанимал на склад людей только с высшим образованием. В 2009–2010-х начали принимать только непьющих. Сейчас берем на склад даже уголовников, не говоря уже о пьющих. Но это не кадровый голод. Кадровый голод – это когда нет ни пьющих, ни зэков, никого! – образно выразился Шкуренко.

Ранее он сообщил, что вышел из состава Омского областного Союза предпринимателей. В комментарии «Омск-информу» бизнесмен назвал две причины такого решения.