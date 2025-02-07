В 624 домохозяйствах из Омска и 15 районов области спросят о размерах и источниках доходов.

В России в этом году впервые проводят выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, сфокусированное на многодетных семьях. У них спросят о размерах и источниках доходов, о расходах и уровне обеспеченности жильем, а также мерах поддержки, существующих в стране: детских пособиях, льготах на оплату услуг ЖКХ, доступе к образовательным и медицинским услугам.

- Результаты опроса помогут получить информацию о материальном положении российских семей, - прокомментировали в Омскстате.

К тому же будет проведена проверка эффективности различных форм господдержки и влияние социальных пособий на улучшение жизни тех, кому они предназначены.