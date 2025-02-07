Омск-Информ
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·Общество

Коммунальную аварию уже чинят.
Жильцы дома № 5 на улице Шакурова пожаловались в соцсетях на коммунальную аварию. По словам омичей, в пятиэтажке прорвало трубу с горячей водой.
– В подъездах баня, – отмечает автор поста.
В мэрии на это ответили, что сети уже ремонтируют.
– Для оперативного выполнения задач задействованы вся необходимая техника и персонал, – отметили в администрации.
Ранее сообщалось о коммунальной аварии на Левобережье. Около многоэтажки образовался котлован со сточными водами.
·Общество

Коммунальную аварию уже чинят.
Жильцы дома № 5 на улице Шакурова пожаловались в соцсетях на коммунальную аварию. По словам омичей, в пятиэтажке прорвало трубу с горячей водой.
– В подъездах баня, – отмечает автор поста.
В мэрии на это ответили, что сети уже ремонтируют.
– Для оперативного выполнения задач задействованы вся необходимая техника и персонал, – отметили в администрации.
Ранее сообщалось о коммунальной аварии на Левобережье. Около многоэтажки образовался котлован со сточными водами.