Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Аварийная служба работает уже неделю, но вода не уходит.
Жители дома № 12/1 на улице Перелета пожаловались на яму, которая разрастается около фундамента их дома. Жители жалуются на прибывающие сточные воды и вонь.
– На месте почти неделю работает аварийная служба, но безрезультатно, – сообщается в посте.
Как сообщили в водоканале, с 30 января на месте аварии организовали перекачку сточных вод. Подрядчик уже приступил к замене участка трубопровода. По оценке специалистов работы на канализационном коллекторе займут не менее 1,5–2 месяцев.
·Общество

Аварийная служба работает уже неделю, но вода не уходит.
Жители дома № 12/1 на улице Перелета пожаловались на яму, которая разрастается около фундамента их дома. Жители жалуются на прибывающие сточные воды и вонь.
– На месте почти неделю работает аварийная служба, но безрезультатно, – сообщается в посте.
Как сообщили в водоканале, с 30 января на месте аварии организовали перекачку сточных вод. Подрядчик уже приступил к замене участка трубопровода. По оценке специалистов работы на канализационном коллекторе займут не менее 1,5–2 месяцев.