Омск-Информ
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·Общество

Дорожные службы Омска проводят локальный ремонт магистралей.

Выбоины на улице Кирова, 15-й Рабочей, Комсомольском мосту отремонтировали дорожники Омска, несмотря на минусовые температуры. В департаменте дорожного хозяйства пояснили, что зимой полноценный ремонт дорожного полотна невозможен, но в самых проблемных местах возможны аварийно-восстановительные работы. Латают дыры при помощи холодного асфальта.

– Эксплуатация дорог ведется круглый год, поэтому механические повреждения появляются постоянно, – сообщают в ДГХ.

Полноценный ремонт дорог начнется после установления положительных температур и когда растает снег. Весну в этом году прогнозируют раннюю, а значит, и работы начнутся раньше.

·Общество

Дорожные службы Омска проводят локальный ремонт магистралей.

Выбоины на улице Кирова, 15-й Рабочей, Комсомольском мосту отремонтировали дорожники Омска, несмотря на минусовые температуры. В департаменте дорожного хозяйства пояснили, что зимой полноценный ремонт дорожного полотна невозможен, но в самых проблемных местах возможны аварийно-восстановительные работы. Латают дыры при помощи холодного асфальта.

– Эксплуатация дорог ведется круглый год, поэтому механические повреждения появляются постоянно, – сообщают в ДГХ.

Полноценный ремонт дорог начнется после установления положительных температур и когда растает снег. Весну в этом году прогнозируют раннюю, а значит, и работы начнутся раньше.