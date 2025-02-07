Пригодные для полетов детали планируют использовать для следующих полетов.

На пшеничном поле под Новосибирском завершился разбор самолета Сочи – Омск. Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. У судна отказала гидросистема, и его пришлось экстренно садить в первой попавшейся локации. Никто из пилотов и пассажиров тогда серьезно не пострадал.

По данным телеграмм-канала SHOT, технику распилили. Пригодные для полетов детали будут использоваться по назначению, а сильно поврежденные части пойдут на утилизацию. Полностью разобрать самолет удалось за полгода.

Уголовное дело о вынужденной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области находится на завершающей стадии.