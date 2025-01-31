Омск-Информ
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·Общество

Кому предъявят обвинения, до сих пор не сообщается.
Уголовное дело о вынужденной посадке самолета «Уральских авиалиний» на поле в Новосибирской области находится на завершающей стадии. Обвинение будет предъявлено в первой половине этого года. Об этом, как сообщает «ТАСС», заявил первый замруководителя Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР Владимир Ануфриев.
Напомним, инцидент произошел утром 12 сентября. Самолет следовал по маршруту Сочи – Омск, но из-за отказа гидросистемы приземлился в поле в Новосибирской области. Никто из пассажиров и экипажа серьезно не пострадал.
Отметим, что самолет сейчас разбирают. Его детали будут использовать для починки других воздушных судов, а фюзеляж утилизируют. Освободить поле планируется уже в феврале.
·Общество

Кому предъявят обвинения, до сих пор не сообщается.
Уголовное дело о вынужденной посадке самолета «Уральских авиалиний» на поле в Новосибирской области находится на завершающей стадии. Обвинение будет предъявлено в первой половине этого года. Об этом, как сообщает «ТАСС», заявил первый замруководителя Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР Владимир Ануфриев.
Напомним, инцидент произошел утром 12 сентября. Самолет следовал по маршруту Сочи – Омск, но из-за отказа гидросистемы приземлился в поле в Новосибирской области. Никто из пассажиров и экипажа серьезно не пострадал.
Отметим, что самолет сейчас разбирают. Его детали будут использовать для починки других воздушных судов, а фюзеляж утилизируют. Освободить поле планируется уже в феврале.