Вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля.

Разбор самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября 2023 года не долетел из Сочи до Омска и сел в поле в Новосибирской области, подходит к своему завершению. Как сообщили в авиакомпании, с воздушного судна уже сняли элементы салона и кабины пилотов, двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы, электроника (компьютеры, датчики, антенны), стойки шасси.

– Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации. Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025 года, – сообщают «Уральские авиалинии».

Инженерно-технический состав авиакомпании отправляет потенциально пригодные для использования детали в Екатеринбург. Там оборудование проверят, чтобы оценить возможности дальнейшей эксплуатации.